Tempesta d’Amore anticipazioni puntata 14 aprile 2020 | una trappola per Jessica

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) Le appassionanti storie della soapd’Amore si concentrano intanto sul redivivo fratello di Thomas, Tim Degen. L’uomo sembra avere un segreto, o forse più di uno… Nel frattempo, Marianne, la madre di Henry, vuole liberarsi di, ed organizza un diabolico piano. Intanto, Paul deve sostenere un esame come fisioterapista, e pensa di fare pratica con Lucy…d’Amore14: cosa nasconde Tim? A Bilchleim sono tutti sconvolti per la scoperta dell’esistenza del gemello di Boris Saalfeld, Tim Degen. Al momento della nascita in Thailandia, il bambino era stato rapito dalla cameriera, ma quando era stato richiesto il riscatto Christoph, ignaro del fatto che Xenia avesse partorito due gemelli, si era rifiutato di pagare. Per puro caso il giovane si è ritrovato in Baviera, e gli eventi lo hanno ...