Dopopasquetta pensieroso

(Di martedì 14 aprile 2020) In questo periodo il mondo è flagellato da una feroce pandemia, il famigerato Coronavirus. Un virus che uccide soprattutto le persone fisicamente più debilitate e che comporta per diversi mesi un mutamento dei rapporti sociali. Finalmente possiamo pensare alla “fase 2” – ti dicono da un po' – e si sottintende così che stiamo sconfiggendo la pandemia. Per farlo, per passare finalmente all'agognata ripresa delle attività produttive, il governo ha nominato una commissione di esperti che (...) - Tribuna Libera