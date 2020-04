Borse asiatiche chiudono in rialzo nonostante calo export Cina (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Le Borse asiatiche hanno chiuso una seduta piuttosto positiva sui segnali di miglioramento della gestione del coronavirus nel mondo. Il crollo dell’export cinese a marzo non ha avuto impatti negativi, risultando meno pronunciato di febbraio e migliore delle attese. Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei è balzato del 3,19% a 19.651 punti, mentre il Topix è salito del 2% a 935 punti. Bene anche Seoul che termina con un +1,85%. Le Borse cinesi hanno evidenziato una performance positiva a dispetto dei dati sul commerci estero: Shanghai sale l’1,04% e Shenzhen l’1,54%. Meglio Taiwan che porta a casa un vantaggio del 2,24%. A due velocità le altre piazze asiatiche che hanno trattato oggi con Hong Kong che sale dello 0,96%, accompagnata da Singapore che recupera il 3%, Kuala Lumpur l’1,04%, Jakarta lo 0,45% e Bangkok lo ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Borse europee aprono in calo : Milano perde il 2 - 64%. Giù anche le asiatiche

Coronavirus - Piazza Affari avanza : +5%. Guadagnano tutte le Borse europee - su anche le asiatiche

