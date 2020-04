Regione Lazio | nuova ordinanze | “apertura librerei dal 20 Aprile”

(Di lunedì 13 aprile 2020)ordinanza della, non si seguiranno le date previste dal DPCM emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le librerie e la cartolerie non riapriranno domani bensì il 20 Aprile questo fa sapere la giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti “Con l’ordinanza regionale – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Paolo Orneli – viene stabilito anzitutto che le librerie, la cui attività è stata di nuovo autorizzata dal Dpcm del 10 aprile scorso, potranno riaprire a partire da lunedì 20 aprile. Questo per dare il tempo agli esercenti di poter organizzare le misure di sicurezza previste dall’allegato 5 del decreto, come ad esempio trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso e nell’uscita dai locali e durante la loro ...

Lo fa sapere in una nota la Regione Lazio. Al centro del confronto saranno discusse le misure avviate e pianificate e le prossime attivita' da avviare. Uno dei punti chiave della riunione riguardera' ...Ad oggi, in Italia sono stati 159.516 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 31.935 in Lombardia, 13.818 in Emilia-Romagna, 12.765 in Piemonte, 10.766 in Veneto, 6.257 in ...