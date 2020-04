Matteo Salvini posta il video del bilocale a Milano in cui vive (Di lunedì 13 aprile 2020) Matteo Salvini mostra il suo bilocale a Milano in una diretta su Facebook e approfitta anche per fare gli auguri di buona Pasqua agli italiani. Nel video, il leader della Lega ha mostrato a tutti la casa in cui vive e al sua quotidianità, così simile a quella di molti italiani. Un incursione nella sua vita privata, mettendo in mostra le sue cose e senza cercare di nascondere il disordine di una casa vissuta. #Salvini mostra il suo bilocale in diretta facebook: “Buona Pasqua, vi voglio bene” 12-04-20 Salvini mostra il suo bilocale su Facebook Buona Pasqua, vi voglio bene g03 54 #Salvini mostra il suo bilocale in diretta facebook: “Buona Pasqua, vi voglio bene” Gepostet von Agenzia Vista am Sonntag, 12. April 2020 Chi si aspettava a una villa di lusso, a una piscina o a una palestra è rimasto deluso. Il leader della Lega non sembra avere ... Leggi su bigodino "Che impressione mi ha dato Conte". Anche l'anti-salviniana Aprile difende Matteo. A Otto e mezzo - la Gruber resta di sasso

Avete mai visto l’ex moglie di Matteo Salvini? Una famosa giornalista [FOTO]

Matteo Salvini - intervista al TG1 : “Mia figlia mi ha chiesto ‘perché Conte ce l’ha con te’?” (Di lunedì 13 aprile 2020)mostra il suoin una diretta su Facebook e approfitta anche per fare gli auguri di buona Pasqua agli italiani. Nel, il leader della Lega ha mostrato a tutti la casa in cuie al sua quotidianità, così simile a quella di molti italiani. Un incursione nella sua vita privata, mettendo in mostra le sue cose e senza cercare di nascondere il disordine di una casa vissuta. #mostra il suoin diretta facebook: “Buona Pasqua, vi voglio bene” 12-04-20mostra il suosu Facebook Buona Pasqua, vi voglio bene g03 54 #mostra il suoin diretta facebook: “Buona Pasqua, vi voglio bene” Gepostet von Agenzia Vista am Sonntag, 12. April 2020 Chi si aspettava a una villa di lusso, a una piscina o a una palestra è rimasto deluso. Il leader della Lega non sembra avere ...

AlessiaMorani : “Mi vergogno a nome di chi coinvolge i figli o i bambini nella polemica politica” Matteo Salvini - davidefaraone : Caro Matteo Salvini, comparire su una delle tue foto segnaletiche per me è sempre una medaglia al valore. Però vorr… - LegaSalvini : ?? IMPORTANTE - LOMBARDIA, AL VIA I TEST PER LA PATENTE DI IMMUNITÀ #Salvini: 20.000 esami sierologici al giorno,… - xqm63 : pontifex_it giovannitoti berlusconi - sn0wbreacker : @La7tv Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabi… -