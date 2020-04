Deputata beccata dalla polizia mentre cercava la fuga per la Pasquetta: “Mi sposto per lavoro” (Di lunedì 13 aprile 2020) La Deputata del gruppo misto Sara Cunial è stata denunciata dalla polizia Municipale per aver violato le regole della quarantena pur di fare una gita di Pasquetta. Ieri sono apparse sui social le immagini di alcuni cittadini palermitani che in barba ai divieti di assembramento, avevano orchestrato un barbecue di Pasqua sul tetto del loro … L'articolo Deputata beccata dalla polizia mentre cercava la fuga per la Pasquetta: “Mi sposto per lavoro” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 13 aprile 2020) Ladel gruppo misto Sara Cunial è stata denunciataMunicipale per aver violato le regole della quarantena pur di fare una gita di. Ieri sono apparse sui social le immagini di alcuni cittadini palermitani che in barba ai divieti di assembramento, avevano orchestrato un barbecue di Pasqua sul tetto del loro … L'articololaper la: “Miper lavoro” NewNotizie.it.

La deputata del gruppo misto Sara Cunial è stata denunciata dalla Polizia Municipale per aver violato le regole della quarantena pur di fare una gita di Pasquetta. Ieri sono apparse sui social le ...

