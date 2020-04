Migranti, sbarcano in 101 a Pozzallo. Il sindaco: «Così i trafficanti aggirano i “porti chiusi” per il Coronavirus» (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie«I trafficanti di esseri umani sono animali, dei criminali senza scrupoli che, per aggirare il decreto interministeriale che chiude i porti italiani per la pandemia del Coronavirus, hanno pensato bene di cambiare strategia di trasporto dei Migranti. Sapete cosa fanno adesso? Prima li fanno salire su una nave “madre”, poi li trasferiscono su un gommone e li lasciano a 3 miglia dalle nostre coste così le autorità italiane sono costrette a intervenire per salvarli. Oggi, ad esempio, è successo questo». A parlare a Open è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, comune di 19mila abitanti nel Ragusano, in cui da poco si è concluso l’ultimo sbarco di 101 Migranti, tutti uomini (e qualche minore). Ansa I Migranti si trovavano a bordo di un ... Leggi su open.online Porti chiusi - ma i migranti sbarcano a Pozzallo

Lampedusa abbandonata. Il sindaco : "Qui i migranti sbarcano - il Viminale mi ignora"

Migranti - sbarcano 34 persone a Lampedusa : tutti in quarantena (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie«Idi esseri umani sono animali, dei criminali senza scrupoli che, per aggirare il decreto interministeriale che chiude i porti italiani per la pandemia del Coronavirus, hanno pensato bene di cambiare strategia di trasporto dei. Sapete cosa fanno adesso? Prima li fanno salire su una nave “madre”, poi li trasferiscono su un gommone e li lasciano a 3 miglia dalle nostre coste così le autorità italiane sono costrette a intervenire per salvarli. Oggi, ad esempio, è successo questo». A parlare a Open è Roberto Ammatuna,di, comune di 19mila abitanti nel Ragusano, in cui da poco si è concluso l’ultimo sbarco di 101, tutti uomini (e qualche minore). Ansa Isi trovavano a bordo di un ...

HuffPostItalia : Porti chiusi, ma i migranti sbarcano a Pozzallo - Brownfox_51 : RT @nonstoasinistra: Non trovano i soldi per gli italiani,multano gli italiani ,ma trovano i soldi per i clandestini e le coop parassite.… - thewaterflea : RT @PoliticallyUn11: Clandestini che girano liberi per le strade mentre noi siamo agli arresti domiciliari. Nel frattempo a Pozzallo ne sba… - Antobello : RT @ImolaOggi: ??Oggi 70mila forze dell'ordine in campo per controllare gli italiani con droni, elicotteri, telecamere ecc.. Nel frattempo,… - nfswitalia : RT @marco_gervasoni: Finirà che saranno i siciliani che spareranno sulle navi in arrivo: bum bum. Porti chiusi, ma i migranti sbarcano a Po… -