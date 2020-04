Uomini e Donne, Veronica Burchielli torna con Alessandro? “Se sarà destino” (Di sabato 11 aprile 2020) Uomini e Donne, Veronica Burchielli su un possibile ritorno con Alessandro Zarino: “Al momento giusto” E’ stata una delle coppie più turbolente di Uomini e Donne, quella formata da Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. I due, dopo essersi incontrati quando lui era tronista e lei corteggiatrice sono finiti poi con un rovesciamento dei ruoli: Veronica era stata scelta ma aveva detto di no e Maria De Filippi le aveva proposto di salire sul trono. Ma dopo poco tempo la Burchielli sentiva troppo la mancanza di Alessandro e così, dopo averlo richiamato, i due erano usciti insieme. Dopo aver vissuto una storia con alti e bassi, i due ex protagonisti del Trono Classico si sono da poco lasciati, ma forse non definitivamente. Su un possibile ritorno, infatti, Veronica non ha chiuso tutte le porte e ha detto: “Se sarà destino, in un modo o ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne | Ida Platano spiazza Gemma Galgani : il gesto social

Teresanna Pugliese su Uomini e Donne e Monte : "Ci ho messo la faccia"

