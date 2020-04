Morto Luciano Pellicani, ex collaboratore di Craxi (Di sabato 11 aprile 2020) Un intellettuale vicino alla politica, ma che non si è mai riconosciuto negli apparati di partito. È Morto, a 81 anni, Luciano Pellicani, sociologo e giornalista, storico direttore della rivista del Psi Mondoperaio. Il docente universitario è stato stroncato da una polmonite probabilmente collegata al Covid-19. Era nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 10 aprile del 1939. Abbracciò idee socialiste-riformiste sin dai tempi dell'università. Nel 1976 iniziò la collaborazione con il Psi di Bettino Craxi, dirigendo, tra l'altro, il mensile di area socialista "Mondoperaio". Ha anche svolto l'attività di professore presso l'università Luiss di Roma come ordinario di sociologia politica e docente di antropologia culturale. Pellicani cresce a Napoli con la madre e nel 1964 si laurea in Scienze politiche con una tesi su Antonio Gramsci. Lavorando ... Leggi su ilfogliettone Morto Luciano Pellicani - ex direttore di Mondoperaio e collaboratore di Craxi

Coronavirus - Anna dice addio al papà Luciano : “Diceva ‘non venite a trovarmi : sono immortale’. È morto da solo non mi do pace”

Coroanvirus - Anna a papà Luciano : “Se penso che è morto non mi do pace” (Di sabato 11 aprile 2020) Un intellettuale vicino alla politica, ma che non si è mai riconosciuto negli apparati di partito. È, a 81 anni,, sociologo e giornalista, storico direttore della rivista del Psi Mondoperaio. Il docente universitario è stato stroncato da una polmonite probabilmente collegata al Covid-19. Era nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 10 aprile del 1939. Abbracciò idee socialiste-riformiste sin dai tempi dell'università. Nel 1976 iniziò la collaborazione con il Psi di Bettino, dirigendo, tra l'altro, il mensile di area socialista "Mondoperaio". Ha anche svolto l'attività di professore presso l'università Luiss di Roma come ordinario di sociologia politica e docente di antropologia culturale.cresce a Napoli con la madre e nel 1964 si laurea in Scienze politiche con una tesi su Antonio Gramsci. Lavorando ...

nicologno : RT @marcovaleriolp: Luciano Pellicani è morto. Sociologo, uno dei più grandi e anticonformisti intellettuali contemporanei (anche per quest… - _pierini_ : Morto Luciano Pellicani, fu il teorico del socialismo riformista di Craxi. - And_Spaz : RT @lucianocapone: È morto Luciano Pellicani, un grande intellettuale. Oltre al thread di @marcovaleriolp che cita gli articoli scritti su… - aldoceccarelli : Morto #LucianoPellicani, ex direttore di Mondoperaio e collaboratore di Craxi - SirnaLidia : RT @marcovaleriolp: Luciano Pellicani è morto. Sociologo, uno dei più grandi e anticonformisti intellettuali contemporanei (anche per quest… -