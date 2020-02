Coronavirus: Facebook cancella la F8, Microsoft ed Epic assenti alla GDC20 (Di venerdì 28 febbraio 2020) Il Coronavirus continua a far danni. Facebook ha cancellato la sua conferenza per gli sviluppatori, Microsoft ed Epic Games non saranno presenti alla Game Developers Conference 2020. A rischio anche la WWDC20 di Apple? Leggi su mondofox

RobertoBurioni : Il 10 marzo uscirà il mio nuovo libro, scritto insieme a @ProfLopalco . Su Facebook i dettagli tra i qualli quell… - luigidimaio : Questa immagine realizzata dall’Unità di Crisi restituisce la realtà dei fatti sul #coronavirus in Italia, contro o… - luigidimaio : Con il ministro della Salute @robersperanza, il direttore scientifico dello #Spallanzani Giuseppe Ippolito e la dir… -