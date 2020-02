Patrick George Zaki, Amnesty: “Minacciato e torturato, anche con scosse elettriche. L’interrogatorio è durato 17 ore” (Di martedì 11 febbraio 2020) Bendato, ammanettato e torturato per 17 ore. Si è svolto così, secondo quanto riporta Amnesty International, l’interrogatorio a Patrick George Zaky, lo studente egiziano che stava svolgendo un master a Bologna e arrestato venerdì al Cairo. Non solo le minacce, la Sicurezza nazionale, riferisce la ong, ha cercato di piegare il silenzio del giovane con colpi allo stomaco, alla schiena e con scosse elettriche. “È stato interrogato sul suo lavoro sui diritti umani e sullo scopo della sua permanenza in Italia e più volte minacciato, colpito allo stomaco, alla schiena e torturato con scosse elettriche – si legge in un tweet dell’organizzazione – Secondo il suo avvocato, i funzionari dell’Agenzia di sicurezza nazionale (Nsa) hanno tenuto Patrick bendato e ammanettato per tutto l’interrogatorio durato 17 ore all’aeroporto e poi in una struttura della Nsa non ... ilfattoquotidiano

