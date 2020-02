Morgan e Bugo a Sanremo 2020: la lite dietro le quinte nel video della RAI (Di lunedì 10 febbraio 2020) La RAI ha pubblicato il video del dietro le quinte del litigio tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020, il tutto un attimo prima del loro ingresso in scena. Il video della furiosa lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020 è stato reso pubblico dalla RAI. Nella clip si vedono i tecnici allibiti, mentre Morgan urla al complotto come il peggiore dei terrapiattisti. Morgan e Bugo hanno scritto a modo loro una pagina del Festival di Sanremo. Tutti sanno quello che è successo durante la quarta serata, quando Bugo ha abbandonato il palco irritato dal cambio del testo della canzone - proibito dal regolamento - da parte del fondatore dei Bluvertigo. Il giorno dopo il fattaccio, Amadeus aveva detto ai giornalisti che dietro al palco non c'erano telecamere, ... movieplayer

frafacchinetti : Morgan da del pazzo a Bugo. Ok allora io, a questo punto, canto meglio di Mengoni. #noneladurso - trash_italiano : BUGO CHE MANDA A PERQUISIRE LA CAMERA DI MORGAN. #noneladurso - trash_italiano : Morgan: “io ho creato Bugo. L’ho fatto esistere” #noneladurso -