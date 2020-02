Miriana Trevisan, nessun confronto con Serena: “Non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non ci sarà nessun confronto stasera al Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Serena Enardu Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime ore Miriana Trevisan, l’ex moglie di Pago avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto/scontro con Serena Enardu nella puntata che andrà in onda stasera 10 febbraio su Canale 5. A far trapelare la novità era stato il conduttore della quarta edizione del reality. Alfonso Signorini ospite di Sivlia Toffanina nell’ultima puntata di Verissimo aveva infatti annunciato: “Miriana Trevisan entrerà nella casa, è una persona che non le manderà a dire (a Serena, ndr)… Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la casa”. A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande ... nonsolo.tv

