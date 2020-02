Le polemiche sulla commemorazione della Foiba di Basovizza (Di lunedì 10 febbraio 2020) Scoppia la polemica dopo le commemorazioni in occasione del Giorno del ricordo, al sacrario di Basovizza. La delegazione del Pd, composta da Debora Serracchiani, Luigi Zanda, Tatjana Rojc, il vicepresidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia Francesco Russo e la segretaria dem di Trieste Laura Famulari, hanno lasciato la cerimonia dopo l'intervento del presidente della Regione, il leghista Massimiliano Fedriga, e quando ha iniziato a parlare il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in rappresentanza di palazzo Madama. "Come sempre da anni, il Partito democratico è presente a rendere omaggio alle vittime e agli Esuli dell'Istria, Fiume e Dalmazia. Abbiamo partecipato al percorso che ha portato alla legge del 2004 e oggi testimoniamo la stessa convinta adesione ai principi che vi sono iscritti. Il nostro impegno è sempre maggiore affinché questo giorno sia una solennità ... agi

