Il dottor solletico (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il mondo piange la partenza di un essere pieno di luce, che mentre attraversava la terra lasciava solo una traccia di gioia e sorrisi in ogni cuore che toccava. Humberto Rojas Landa, meglio noto come Dr. Cosquillas, ha ingiustamente perso la vita venerdì scorso, dopo essere stato ricoverato all’Ospedale di Traumatologia e Ortopedia di Puebla, in Messico (Messico). L’eterno sorriso del dottor Cosquillas è stato spento a 51 anni. I media locali hanno riferito che giovedì sera il dottor Rojas è entrato con sua moglie e suo figlio in una caffetteria situata in 5 Sur e 29 Poniente Street, nel quartiere di Chulavista. In quel momento, un soggetto armato che non è stato ancora identificato, entrò minacciando violentemente i presenti per farsi consegnare le loro cose. Ma il dottor Cosquillas, ... bigodino

dottor solletico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : dottor solletico