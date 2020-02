A1, tamponamento tra tir nel parmense, 9 km di coda per Bologna (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pesanti ripercussioni sul traffico della A1 Milano-Napoli nel parmense a causa di un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 7.30 quando due mezzi pesanti si sono tamponati e uno dei due autoarticolati ha fatto un salto di carreggiata con parziale dispersione del suo carico di sbarre di ferro. Per l'incidente, in cui al momento non risultano vittime, il tratto di autostrada tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano è stato chiuso e poi riaperto. Alle 10.20 - informa Autostrade - verso Bologna si segnalavano 9 chilometri di coda tra Fiorenzuola e il bivio per la A15, mentre verso Milano c'erano 5 chilometri di coda tra il bivio per la A15 e Fidenza. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanici. I disagi alla circolazione sono ulteriormente aggravati da code sulle ... tg24.sky

