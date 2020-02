Napoli-Lecce 0-1 all’intervallo: David Ospina respinge su Gianluca Lapadula al 29′ (Di domenica 9 febbraio 2020) Napoli sfortunato nel primo tempo del San Paolo contro il Lecce. Dopo una ventina di minuti improntata all’attacco, infatti, gli azzurri hanno concesso forse un po’ troppo agli avversari che ne hanno approfittato senza esitazioni. Una conclusione di Filippo Falco al 29′ è stata respinta da David Ospina direttamente sui piedi di Gianluca Lapadula, che ha potuto sbloccare il risultato senza alcuna difficoltà. Un risultato sicuramente ingiusto per quanto visto in campo. Pochi minuti dopo Lorenzo Insigne ha sfiorato il pareggio con un pallonetto interessante, che per poco non ha trovato la rete. Nemmeno la verve di Matteo Politano, schierato come titolare da Gennaro Gattuso, ha prodotto qualcosa nella prima frazione di gioco. Nonostante il possesso palla costantemente a favore degli azzurri, tutte le occasioni create da queste ultime lasciano il tempo che trovano. Negli ... calciomercato.napoli

