Il podio di Sanremo 2020 e il resto della classifica completa (Di domenica 9 febbraio 2020) Il podio di Sanremo 2020 sarà formato da Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. L’ordine verrà definito tra circa un’ora, quando verrà proclamato il vincitore di Sanremo 2020. Tante sorprese in generale, dopo il voto da casa che è stato determinante e che ha fatto in modo di disegnare questa classifica che aveva avuto un ben definito indirizzo nelle prove dei quattro giorni precedenti rispetto alla finale. Fischi per le Vibrazioni fuori dal podio e per Achille Lauro ed Elodie troppo in basso. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, la diretta: segui il LIVE con Giornalettismo Questa è la classifica di Sanremo 2020 dal 4° posto in giù Sanremo 2020, la classifica definitiva dal 4° posto in giù 4) Le Vibrazioni 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Elodie 8) Achille Lauro 9) Ierene Grandi 10) Rancore 11) Raphael Gualazzi 12) Levante 13) Anastasio 14) Alberto Urso 15) Marco ... giornalettismo

