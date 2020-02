Stretta osservazione (Di sabato 8 febbraio 2020) Innalzate le misure di sicurezza negli aeroporti italiani per scongiurare l’eventuale ingresso di persone affette dal Coronavirus. Nella sola giornata di venerdì, fa sapere il Dipartimento della Protezione civile, sono stati sottoposti al rilevamento della temperatura corporea 140.204 passeggeri garantendo dunque la sorveglianza sanitaria su un totale di 1158 voli in arrivo. È così che vengono monitorati i viaggiatori che, nonostante il blocco dei voli diretti, potrebbero arrivare dalla Cina attraverso altri scali. E nello stesso tempo vengono controllati tutti i passeggeri che arrivano dall’estero, considerato che in alcuni Paesi ci sono stati casi di contagio. Inoltre la Farnesina garantisce che non ci sono italiani bloccati in Cina che chiedono di tornare. Per il momento è questa la fotografia di quanto sta ... huffingtonpost

