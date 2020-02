Sanremo 2020, perché devono vincere i Pinguini Tattici Nucleari (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono spuntati sul palco di Sanremo, nella serata dedicata alle cover dei successi sanremesi e ai duetti, vestiti come un campionario Pantone: ogni membro della band con un completo a tinta unita, di colore diverso. Un colpo d’occhio per lo spettatore che, almeno, per i due giorni successivi li ricorderà come “quelli vestiti tutti colorati”. I Pinguini Tattici Nucleari hanno portato un arrangiamento simpatico, fresco, che si arruffianava il pubblico più giovane per il ritmo che sprigionava, e strizzava l’occhio anche alla platea più anziana tra Papaveri e papere, Rino Gaetano con la sua Gianna, e l’omaggio a Caterina Caselli. Il loro modo di approcciarsi alla musica è una grande baraonda, una festa, una cosa che tu stai lì e non sai cosa possa capitare da un secondo all’altro. Uno scombinamento e scombussolamento totali, tenendo sempre fede a ... open.online

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -