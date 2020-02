Sanremo, Gabbani canta all'1.40. All'Ariston molte poltrone vuote (Di venerdì 7 febbraio 2020) Terza serata del Festival di Sanremo senza fine, conclusasi cinque minuti dopo le due di notte. Un record di durata che però si è portato dietro qualche inevitabile inconveniente. E così, quando all’una e quaranta sul palco si è presentato Francesco Gabbani, ultimo della lista, il teatro Ariston presentava diverse poltrone vuote.Il cantante, vestito da astronauta, ha portato in scena la cover de L’Italiano di Toto Cutugno. Una performance curiosa e a suo modo originale, incapace tuttavia di raccogliere l’attenzione che meritava.Sanremo, Gabbani canta all'1.40. All'Ariston molte poltrone vuote pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 03:21. blogo

