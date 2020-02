Sanremo 2020, la stoccata di Roberto Benigni a Matteo Salvini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, Roberto Benigni contro Matteo Salvini: “Si vota al citofono” Ospite della terza puntata di Sanremo 2020, quella dedicata ai duetti, Roberto Benigni ha proposto principalmente un monologo sull’amore, interpretando il Cantico dei cantici, ma non ha risparmiato qualche battuta su Matteo Salvini. Sanremo 2020: l’inno all’amore di Roberto Benigni che legge il Cantico dei cantici Arrivato al teatro Ariston accompagnato da una banda musicale, Benigni ha subito scherzato con Amadeus affermando: “Hai raggiunto cifre immense. Ti hanno dato pieni poteri, è il più bel Sanremo che abbia mai visto” con un chiaro riferimento ai “pieni poteri” chiesti da Matteo Salvini agli italiani non molto tempo fa. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Subito dopo è arrivato l’affondo vero e proprio del comico, che ha tirato in ballo il noto ... tpi

