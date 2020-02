Sanremo 2020, Elodie su Telegram prima di salire sul palco (Di sabato 8 febbraio 2020) Elodie ha creato un gruppo su Telegram dedicato ai suoi fan nella settimana della sua partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante ha mandato un messaggio vocale per far sentire la sua vicinanza agli ammiratori, entusiasti del gesto della loro cantante. Un secondo messaggio vocale è stato pubblicato poco prima della sua comparsa sul palco dell’Ariston in occasione della serata cover. La cantante di Margarita ha cercato nuovamente il contatto con i fan pochi minuti prima di salire sul palco per la quarta serata del Festival scrivendo: “Eccomi, tra poco tocca a me… daje!“. https://www.notizie.it/wp-content/uploads/2020/02/audio-Elodie.ogg Elodie: il gruppo su Telegram Con un costante dialogo con i propri fan, Elodie ha dato vita a un gruppo su Telegram tutto per loro: This is Elodie è il nome così come quello del suo ultimo album. La cantante ha aggiornato i ... notizie

