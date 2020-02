Rugby, unificato il pacchetto dei diritti tv di Sei Nazioni e Test Match a partire dal 2021 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Con un comunicato stampa diramato stamane, il Consiglio delle Sei Nazioni ha annunciato un accordo sui diritti tv che prevede, a partire dal 2021, che le sei Federazioni appartenenti debbano provvedere ad unificare i diritti tv dei tornei maschile, femminile ed Under 20, nonché dei Test Match internazionali. A quanto si apprende dal comunicato, le trattative nel Regno Unito ed in Italia partiranno a breve. Così Ben Morel, Direttore Generale del Sei Nazioni, secondo quanto riportato dal sito federale: “Grazie alla stretta collaborazione tra di noi, al coordinamento del nostro approccio relativo a tutti gli aspetti operativi e all’armonizzazione dei diritti mediatici, il Sei Nazioni sarà in grado di accelerare lo sviluppo del gioco. Tutto questo sarà fatto nel rispetto dei nostri valori, e con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio. Questa è da tempo una delle nostre ... oasport

Rugby unificato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rugby unificato