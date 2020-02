A Terrasini obbligatorio baciarsi, la città dell’amore ospita eventi per San Valentino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Terrasini è sicuramente il Comune siciliano degli innamorati. Lo ha dimostrato nel corso dell’estate appena trascorsa. Lo dimostrano le installazioni lungo la graziosa cittadina costiera. E ora c’è anche un fitto cartellone di eventi in programma nel corso del fine settimana di San Valentino. A partire dal 14 febbraio, giorno in cui si festeggia San Valentino, e fino al 16 febbraio, a Terrasini si susseguiranno tanti appuntamenti che hanno come unico, grande tema centrale l’amore. Oggi è stato presentato un un calendario “fatto con amore e per amore”. “La stagione dell’amore viene e va…” dice la canzone. Ma non a Terrasini! “Continuiamo a crederci: ogni cosa è vana se il fine non è il raggiungimento del bene – si legge in una nota dell’assessore al Turismo Sport e Spettacoli Vincenzo Cusumano -. E allora non ... direttasicilia

