Siae, da Sanremo appello per approvazione direttiva copyright (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Sarà un appello al Governo, e in particolare al ministro Dario Franceschini, quello rivolto dall’industria musicale riunita a Sanremo, affinché l’Italia recepisca al più presto la nuova direttiva sul copyright. La direttiva, come è noto, è stata adottata dall’Unione Europea nel 2019 dopo un lungo e articolato confronto, anche molto acceso, in sede comunitaria. Per l’industria musicale si tratta di uno strumento essenziale per garantire un migliore e più equilibrato accesso ai contenuti digitali, garantendo un’adeguata remunerazione e una maggiore responsabilità per le piattaforme, superando il cosiddetto ‘value gap’ e proiettando definitivamente il settore nell’era dello streaming. Oggi l’industria musicale rappresenta il settore con la percentuale di offerta online più elevata. Infatti, oltre ... calcioweb.eu

LuigiCuccitto : @SanremoAncheNoi @SanremoRai @Sanremo_2020 @SIAE_Official Grazie di CUORE ?????? - TV7Benevento : Siae, da Sanremo appello per approvazione direttiva copyright... - TV7Benevento : Sanremo, a Casa Siae gli Stati generali della musica... -