L’assedio a Trump è fallito: ma i dem non molleranno (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’assedio a Donald Trump è terminato. Nella tarda serata di ieri, la procedura di impeachment, che era in precedenza stata approvata dalla Camera, è stata ricusata dal Senato degli Stati Uniti. Era pronosticabile: per giudicare colpevole The Donald era necessario che i due terzi dei senatori lo ritenessero tale. La maggioranza della Camera alta è colorata di rosso repubblicano. Il Gop, insomma, avrebbe dovuto tradire una sua diretta espressione politica, fornendo un assist agli storici avversari. Alle soglie di un’elezione presidenziale, nonostante il distacco tra i vertici partitici ed il magnate, non conviene. Gli asinelli non avevano i numeri sufficienti per impensierire davvero il presidente Trump. Ci hanno provato lo stesso. Un po’ perché non possono fare altro. Un po’ perché questa storia di provare a scavalcare il voto popolare mediante cavilli giuridici ... it.insideover

PinoScarfo : L’assedio a Trump è finito, ma i dem non molleranno - tixgo : L’assedio a Trump è finito, ma i dem non molleranno -