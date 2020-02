La faccia tosta dei sovranisti che attaccano Mattarella perché va dai bambini cinesi invece che a Lodi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa mattina poco prima dell’alba due lavoratori, due macchinisti di Trenitalia, sono morti sul lavoro. Una tragedia, un incidente inaccettabile lo hanno definito in un comunicato i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa che hanno definito un fatto «terribile che facendo correttamente, diligentemente e con professionalità e passione il proprio lavoro si possa perdere la vita». Le cause del deragliamento del Frecciarossa 9595 non sono ancora chiare. L’ipotesi è che uno scambio mal posizionato abbia sviato la vettura motrice di testa mandandola fuori dai binari contro una palazzina di RFI. Quelli che si lamentano perché Mattarella “è andato dai cinesi” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ha espresso il suo cordoglio per le due nuove vittime del lavoro: i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo auspicando ... nextquotidiano

