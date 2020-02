Frecciarossa deraglia vicino a Lodi, le immagini dei soccorsi dei Vigili del Fuoco (Di giovedì 6 febbraio 2020) Incidente sulla linea alta velocità nei pressi della stazione di Livraga (in provincia di Lodi): il treno 9595 Milano-Salerno, con a bordo 28 passeggeri oltre al personale viaggiante di Trenitalia, è deragliato. Morti i due macchinisti, 27 i feriti, due dei quali trasportati in ospedale in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, la motrice del convoglio sarebbe uscita dai binari finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un po’ e la seconda carrozza ad un certo punto si sarebbe ribaltata. Nella zona erano in corso dei lavori di manutenzione della linea. Sospesa la circolazione sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, tutti i convogli sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza, con ... ilfattoquotidiano

