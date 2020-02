Rula Jebreal a mezzanotte e Roger Waters cancellato, le polemiche sulla prima serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Conferenza stampa infuocata quella dopo la prima serata del Festival di a Sanremo 2020 che ha visto ascolti record. Come da tradizione però non sono mancate le polemiche da parte della stampa accreditata, che si è focalizzata molto su due argomenti: l’orario del monologo di Rula Jebreal andato in onda a mezzanotte e la cancellazione del video messaggio d Roger Waters. LEGGI ANCHE > Fiorello a Sanremo 2o2o annuncia: «Mai più ospite, ma tornerei in gara» polemiche Rula Jebreal, il monologo mandato in onda tardi Il direttore artistico Amadeus ha provato a dare una risposta molto istituzionale su Rula Jebreal e Roger Waters: «Non era pronto il video, ero in diretta e ho dovuto saltare a quello successivo. Per quanto riguarda Rula Jebreal la composizione della scaletta non è pensata in base agli orari. Credo che che Sanremo sia un’unica grande prima serata e non penso che cambi da 23:30 a ... giornalettismo

