Picchiata e sepolta viva col figlio in grembo | no al risarcimento per i genitori

I parenti di Jennifer Zacconi non hanno diritto al risarcimento dalla Presidenza del Consiglio. Lo hanno deciso i giudici della prima corte d'Appello di Roma, prima sezione civile. Jennifer fu uccisa a 22 anni, al nono mese di gravidanza, dall'amante 34enne Lucio Niero nella zona di Maerne (Venezia). La ragazza fu presa a pugni e calci in pancia, strangolata con una corda e poi sepolta viva. I parenti di Jennifer Zacconi non hanno diritto al risarcimento dalla Presidenza del Consiglio. Lo hanno deciso i giudici della prima corte d'Appello di Roma, prima sezione civile. A beneficio di mamma Anna Maria Giannone e Giuseppe Giannone, rispettivamente genitori e nonni delle vittime, non può essere applicata la direttiva europea del 2004 in favore delle vittime di reati violenti commessi negli Stati dell'Unione.

