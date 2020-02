Lazio-Verona 0-0: la squadra di Inzaghi si ferma ‘al palo’ e quella di Juric continua a stupire, le pagelle (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lazio-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Verona, due squadre che stanno disputando una stagione incredibile. Gli uomini di Simone Inzaghi sono in lotta per lo scudetto in bella compagnia di Juventus ed Inter, quelli di Juric possono pensare ad un torneo tranquillo fino alla fine. Grande prestazione della squadra ospite che ha chiuso praticamente ogni spazio, il migliore in campo per la Lazio è stato sicuramente Luis Alberto, pericolosissimo in fase di conclusione, solo il palo (per ben due volte) ha impedito il gol del successo. Per una volta impreciso Ciro Immobile, per la squadra ospite grandissima occasione nel finale con Borini, il portiere Strakosha decisivo. Il pareggio ci può anche stare, Lazio sfortunata e fermata dai ‘legni’, Verona ottimo in ... calcioweb.eu

SkySport : ???? Serie ?? – 17^ giornata ?? #Lazio ?? #Verona 0-0 #SkySport #LazioVerona - Sport_Mediaset : #Lazio, 40mila smartphone e una coreografia da applausi. Prima del recupero contro il #Verona i tifosi… - robertus59 : Bella partita, dura, atleticamente molto dispendiosa, bel Verona e bella Lazio, Luís Alberto è il calcio. -