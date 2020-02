Addio al primo Capitan Findus, morto a 84 anni l'attore che lo interpretò per primo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lavinia Greci Giovanni Cattaneo, ricoverato da tempo all'istituto Redaelli di Milano, era malato da tempo. Negli anni scorsi aveva dichiarato di essere stato truffato, finendo la sua vita in miseria Barba, capelli bianchi, sguardo mite e un cappello sulla testa. Aveva un'aria rassicurante Giovanni Cattaneo, il primo a interpretare Capitan Findus nella pubblicità dei celebri bastoncini di pesci in televisione, a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80, morto in queste ore a 84 anni all'istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano, dove era ricoverato e sofferente da tempo. Come riportato da Il Giorno, l'attore da qualche anno viveva all'interno di un alloggio popolare del capoluogo lombardo, in via Pomposa, nel quartiere Corvetto. "Capitano" per sempre Rimasto solo, nell'appartamento si era trasferito insieme al suo cane, un pastore tedesco di nome Commissario Com, dopo ... ilgiornale

