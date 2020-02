Sesso: 5 trucchi per rendere più hot la posizione del missionario (Di martedì 4 febbraio 2020) La posizione del missionario è considerata noiosa, ma è ancora molto popolare. Perché in questa posizione entrambi i partecipanti sono stimolati in modo che la strada per raggiungere l'orgasmo non sia lunga. In questo senso, è una delle posizioni più convenienti nel Libro dell'Amore. Con alcuni trucchetti, poi, la madre di tutte le posizioni può migliorare in modo significativo. Li elenchiamo qui sotto dal più semplice al più complicato. 1. Aggiungi un cuscino La prova che una cosa che sembra banale, è facile da realizzare e può offrire nuovi stimoli. Se l'angolo di entrata viene cambiato, allora la sensazione di piacere cambia anche per entrambi i partner: nella donna il clitoride è più stimolato, all'uomo piace che l'idea di poter penetrare più in profondità. Un modo semplice per ... gqitalia

