Meteo impazzito: un'altra giornata di caldo record nel Sud Europa (Di martedì 4 febbraio 2020) CRONACHE Meteo: le temperature raggiunte lo scorso 3 febbraio nel sud Europa, e in particolare tra il sud francese e parte di Spagna, Italia e Svizzera, sono state nuovamente da record su molte località, dopo i picchi già elevati raggiunti il giorno precedente. La causa è sempre la presenza di correnti miti africane che hanno innalzato le temperature su valori, localmente, quasi estivi. Partiamo dalla Francia. A Biarritz-Anglés, località situata sul Golfo di Biscaglia nel sud-ovest francese ad appena 35 km dal confine con la Spagna, la temperatura massima ha raggiunto 26,6°C, nuovo valore record per la città nelle prime due decadi del mese, abbattendo un precedente primato di 24,8°C raggiunto il 15 febbraio 1958. La località di Cambo-Les-Bains situata, come Biarritz - da cui dista una ventina di chilometri -, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, ha misurato il valore più ... meteogiornale

