Traffico droga, arresti in più città

Traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In corso decine di perquisizioni. Cento i militari impegnati. Documentato un ingente Traffico di cocaina e hascisc a Olbia e in Costa Smeralda.(Di lunedì 3 febbraio 2020) Nelle provincie di Sassari, Milano e Napoli i Carabinieri del Comando provinciale di Sassari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 indagati, responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata ale allo spaccio di sostanze stupefacenti. In corso decine di perquisizioni. Cento i militari impegnati. Documentato un ingentedi cocaina e hascisc a Olbia e in Costa Smeralda.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

