Salerno: sesso virtuale con ragazze minorenni contattate in chat, arrestato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un uomo è stato arrestato dalla Polizia a Salerno per possesso di materiale pedopornografico. Arrivati nella sua abitazione nell'ambito di indagini sull'adescamento di minorenni online, gli agenti hanno trovato nella sua abitazione centinaia di video che ritraevano atti sessuali con protagonisti inequivocabilmente minorenni. napoli.fanpage

tvoggi : ADESCAVA GIOVANI MINORENNI ON LINE PER SESSO, ARRESTATO La Squadra Mobile della Questura di Salerno, nella mattinat…