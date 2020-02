Pago e Serena, la passione esplode nella Casa, ma Salvo dubita della Enardu (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pago e Serena Eardu si sono definitivamente ritrovati. Con l’ingresso della ex tronista all’interno della Casa del Grande Fratello Vip la magia sembra di nuovo accendersi tra di nuovo accendersi. Eppure, nonostante lei si dica pronta a sposarlo anche domani, qualcuno dubita dei suoi sentimenti. È Salvo Veneziano a sospettare di lei. Serena Enardu di nuovo innamorata Se Pago nel corso della sua permanenza al GF Vip ha dato ampia dimostrazione dei suoi sentimenti per Serena, rubando anche una penna per poterle dedicare una canzone, la Enardu non nasconde più il suo amore ritrovato. In un’intervista rilasciata a Uomini & Donne Magazine, prima di entrare nella Casa, lascia intendere che tutte le incertezze scaturite dalla loro esperienza a Temptation Island ormai non siano che un brutto ricordo. “Quasi ogni giorno gli mando dei messaggi su WhatsApp” ha dichiarato ... thesocialpost

