Mafia: Di Matteo (Csm), ‘anche io preparavo i collaboratori ai processi, era normale’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – “Si è parlato dell’attività di preparazione del collaboratore di giustizia. Ricordo che in occasione di interrogatori che venivano verbalizzati e che erano prossimi all’impegno dibattimentale del processo Borsellino ter io ho preparato i collaboratori Salvatore Cancemi, o Giambattista Ferrante oppure Onorato. Cioè tutti quelli che smentivano Scarantino. Ma che cosa significa preparare, dire al collaboratore ‘lei giorno tot comparirà davanti alla Corte d’assise’. Oppure ‘gli argomenti saranno questi’ e ancora ‘dica la verità’, né una cosa in più né una cosa in meno. Oppure ‘esponga in chiarezza, non entri in polemica’. Questo vuol dire preparare un collaboratore”. Lo ha sottolineato, deponendo al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino, il ... calcioweb.eu

