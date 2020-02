Gli operai Whirlpool contro il M5S: «I nostri voti? Mai più» (Di lunedì 3 febbraio 2020) «Di Maio ci ha delusi. All’inizio sembrava una persona capace di farsi rispettare,poi se ne è andato agli Esteri ed è sparito. Patuanelli sarà pure una brava persona, ma non ha esperienza in questo settore. Ci vorrebbe qualcuno che abbia esperienza industriale. Avevo votato per il Movimento 5Stelle per protesta, sperando di risvegliare il Pd, e mi è andata male. Non li rivoterò. Gliel’ho già detto»: un operaio di Whirlpool citato oggi dal Mattino racconta tutto il suo scoramento per la conclusione della vicenda dello stabilimento di Napoli, che chiuderà il 31 ottobre nonostante i ripetuti annunci grillini, che in questo anno e mezzo avevano proclamato il salvataggio in più occasioni mentendo clamorosamente, visto che parlavano di passi indietro dell’azienda che non sono stati mai fatti e di accordi mai arrivati, compreso quello per riportare la produzione in Italia dalla ... nextquotidiano

CarloCalenda : Nessun senso di colpa. Si chiama cura e affetto per gli operai di #embraco. Non mi sono mai fidato di Ventures, che… - giovanniproto67 : @Tersite66 @Mick49002786 Il #Futuro oggi sono i #Robot non certo gli #operai - morris_cau : @gianniclk il problema non sono gli sportivi e i così detti vip... ma altri lavoratori nel pubblico impiego che pre… -