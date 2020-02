Giochi: giocare rispettando regole e senza rischi, su web è possibile (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Gioco online: è davvero un settore ancora in ombra, su cui pesano pregiudizi e scarsa informazione? Spesso si parla di gioco online come un pericolo, considerata l’accessibilità 24 su 24 e 7 giorni su 7 e la possibilità, senza alcun controllo, che vi possano accedere i minorenni. In realtà, è importante fare le giuste distinzioni tra gioco online legale e illegale.Una premessa è necessaria. Quando si parla di online gaming, ci si riferisce ad un settore legale che include attività come scommesse, Giochi e lotterie che possono essere eseguiti da remoto, solitamente su dispositivi connessi come smartphone, tablet e pc. Rispetto al gioco tradizionale, significa avere accesso ad un numero più elevato di vantaggi, legati alle nuove tecnologie. Ma le differenze tra gioco tradizionale ‘ che tiene impegnato il giocatore in un luogo fisico, per ... calcioweb.eu

fisco24_info : Giochi: giocare rispettando regole e senza rischi, su web è possibile : Marasco (Logico):, 'Online gaming offre pro… - BriciolaCo : Vuoi sapere quali sono i migliori #giochi per il tuo #gatto? Leggi subito l'articolo: - TV7Benevento : Giochi: giocare rispettando regole e senza rischi, su web è possibile (3)... -