Concerti di Bugo nel 2020, info e biglietti in prevendita (Di lunedì 3 febbraio 2020) La stagione dei Concerti di Bugo per il 2020 inizierà ufficialmente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Bugo, al secolo Cristian Bugatti, da domani 4 febbraio sarà all'Ariston in compagnia dell'amico e collega Morgan per presentare il brano inedito Sincero e partecipare alla kermesse sanremese dopo una promessa a lunga scadenza. C'è di più: Bugo sta per pubblicare il nuovo album di inediti a due anni di distanza da RockBugo (2018) e a questo giro farà qualcosa di diverso. Cristian Bugatti sarà il titolo del nuovo disco in uscita il 7 febbraio con la Mescal e sarà un'occasione, come lui stesso racconta, per svelare più cose della sua persona e non a caso il titolo dell'album porta proprio il suo nome di battesimo. La sua amicizia con Morgan, alla base della partecipazione al Festival di Sanremo, nasce nel 2002 nel backstage di un festival rock. La stima reciproca li ... optimaitalia

