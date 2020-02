Bild, Rangnick prossimo allenatore e Ds del Milan (Di lunedì 3 febbraio 2020) allenatore e Direttore Sportivo. E’ questa la clamorosa indiscrezione riportata dal quotidiano tedesco Bild su Ralf Rangnick, che sarebbe pronto a ricoprire questo doppio ruolo al Milan a partire dalla prossima stagione. Il quotidiano tedesco aveva già anticipato questa possibilità a fine dicembre, parlando di un interesse del club rossonero nei confronti di Rangnick, che … L'articolo Bild, Rangnick prossimo allenatore e Ds del Milan calcioefinanza

viajandoperdido : La Bild: “Rangnick potrebbe andare al Milan nella prossima stagione” - salvatorecozza1 : RT @fabiovonmuller: Non per smorzare gli animi dei tifosi su #Rangnick, ma in Germania la #BILD ha la stessa reputazione di Libero o Il Gio… -