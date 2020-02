A metà settimana FREDDO e persino NEVE (Di lunedì 3 febbraio 2020) Se pensiamo alle condizioni meteo climatiche attuali sentir parlare di FREDDO e NEVE sembra assurdo. Invece ci si scorda che siamo nel cuore dell'Inverno e che sentir parlare di irruzioni artiche, di crollo termico, di nevicate è assolutamente normale. Quest'anno va così, è un Inverno nato male e che si rischia di finire peggio. E' il peggior Inverno, in termini di NEVE, da chissà quanti anni. Non soltanto in Italia, attenzione, stiamo parlando di una situazione che accomuna un po' tutta l'Europa. Le poche irruzioni fredde che ci sono state, a cavallo tra fine 2019 e inizio 2020, hanno seguito lo stesso schema dell'imminente "articata". Lo spostamento dell'Alta Pressione verso ovest e la temporanea estensione verso nord faciliterà il diligare dell'aria fredda verso sud. Anche stavolta, al pari di quanto accaduto un mese fa, verranno colpiti soprattutto i settori ... meteogiornale

mysotta : Comunque a metà febbraio avrò un corso di statistica che dura una settimana, 8 h al giorno, e avrà luogo in montagn… - Angelmoon98 : RT @Ely26651: .... chi ben comincia è a metà dell' opera.. Buon inizio settimana Ely@?? - mansarda69 : RT @Ely26651: .... chi ben comincia è a metà dell' opera.. Buon inizio settimana Ely@?? -