Stefano De Martino è rifatto? Com’era tra i banchi di Amici [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Stefano De Martino è nel pieno della sua carriera professionale. L’ex ballerino di Amici ne ha fatta di strada, e da semplice allievo di danza nella scuola più famosa di Italia, è riuscito non solo ad accedervi successivamente in veste di danzatore professionista, ma anche ad aggiudicarsi un programma in prima serata sulla rete ammiraglia … L'articolo Stefano De Martino è rifatto? Com’era tra i banchi di Amici FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: #gossip #musica #tv #cinema #29gennaio Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e la 'rapina aggravata' Si parla anche di… - news_confusenet : Mara Venier mostra il regalo di Natale ricevuto da Stefano De Martino - zazoomblog : Stefano De Martino e Mara Venier: feeling speciale tra i due. E lui le fa un regalo “unico” che lei mostra sui soci… -