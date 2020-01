“Le veline erano senza mutande”. Striscia la notizia, la confessione a luci rosse di Enzo Iacchetti lascia tutti basiti (Di venerdì 31 gennaio 2020) È uno dei volti più noti della televisione italiana ed è uno dei personaggi più amati di Striscia la notizia. Ovviamente stiamo parlando di Enzo Iacchetti che ormai da decenni fa coppia fissa con Ezio Greggio alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci. I due sono una coppia perfetta e affiatata e dunque le dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Enzo Iacchetti riguardo Greggio e altri vip della tv hanno lasciato tutti a bocca aperta. Intervistato dalla trasmissione radiofonica I Lunatici, Iacchetti ha detto del collega: “Con Ezio siamo come i compagni di banco che si ritrovano con gli amici l’anno successivo a scuola. Quando ci troviamo, è come avere un tacito accordo di ottima convivenza”. Nessun rapporto di amicizia tra loro: “Quando siamo in onda usciamo a cena insieme qualche volta, qualche messaggio, ci facciamo lo scherzo al mio compleanno il 31 agosto. Lui mi chiama un ... caffeinamagazine

