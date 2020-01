Grande Fratello Vip: Serena Enardu sarà una nuova concorrente? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mancano ormai pochi minuti all’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip e le anticipazioni promettono scintille. Negli scorsi giorni abbiamo visto un Pago pensieroso, completamente assorto dai problemi di cuore con la ex compagna Serena Enardu. Ricordiamo che Serena, durante la prima puntata del GF Vip, è già entrata nella casa più chiacchierata d’Italia per un confronto-scontro con il cantante. In quell’occasione Alfonso Signorini aveva aperto un telefoto lampo per far decretare al pubblico a casa se Serena meritasse o no di restare in modo permanente dentro al programma. Come è facile dedurre, la maggioranza degli italiani ha scelto di rimandare a casa la bella sarda e dare così la possibilità a Pago di riflettere senza condizionamenti. Questa scelta sembra aver aiutato il cantante a chiarirsi le idee sui suoi sentimenti verso l’ex ... trendit

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -