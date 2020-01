Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata del 31 gennaio: Serena Enardu rientra nella casa… e ci resta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 anticipazioni puntata del 31 gennaio: Serena Enardu rientra in casa per restarci, sorpresa a Paolo Ciavarro Oggi, venerdì 31 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ottavo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Tra i vari accadimenti che si verificheranno durante la puntata, spicca di certo il rientro in casa di Serena Enardu, è passato un mese e Pago continua a parlare e a pensare a Serena. Come reagirà stasera nel vederla entrare nel loft di Cinecittà questa volta per restare come concorrente? E come la prenderanno gli altri? Grande sorpresa per Paolo Ciavarro. Il giovane sta vivendo al massimo l’esperienza del reality e sembra essere sempre più legato da una bella amicizia – almeno per ora – a Clizia Incorvaia. ... dituttounpop

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -