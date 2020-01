Benedetta Parodi: “Ecco la mia pazzia a 47 anni” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo articolo Benedetta Parodi: “Ecco la mia pazzia a 47 anni” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Benedetta Parodi ha fatto una vera e propria pazzia all’età di 47 anni. E a raccontarlo è stato lei stessa sui social network. Vera e propria follia di Benedetta Parodi. La conduttrice, giornalista e scrittrice si è infatti regalata quattro nuovi tattoo in un solo giorno. Un’ala, simbolo di libertà, e tre cuoricini, quest’ultimi identici … youmovies

Fuzzyfuzzme : RT @luciazerolucia: Madonna... benedetta Parodi ce vole veramente fa magnà la merda oh... pesca sciroppata con dentro il budino del todis e… - zazoomnews : “Mi sono rimbambita!”. Benedetta Parodi la decisione inaspettata. Lo ha fatto per ben 4 volte in un giorno -… -