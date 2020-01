Infermiera iniettava morfina ai bimbi appena nati, arrestata per tentato omicidio (Di giovedì 30 gennaio 2020) iniettava morfina ai bambini appena nati. Un’Infermiera tedesca di 28 anni è stata arrestata alla polizia locale di Ulm, nella regione di Baden Wuerttemberg, nella Germania sud-occidentale con l’accusa di tentato omicidio. La donna, senza alcuna prescrizione medica, avrebbe somministrato morfina a dei bambini molto piccoli, rischiando di compromettere gravemente la loro salute. A far scattare i controlli sono state le segnalazioni da parte di alcuni genitori di malori dei bambini. I casi hanno insospettito le autorità che, come riporta la stampa locale, hanno fatto partire un’indagine. I piccoli avrebbero accusato contemporaneamente gravi problemi respiratori e le successive analisi cliniche hanno rilevato la presenza di sostanze sedative nel loro sangue. I casi riguarderebbero nello specifico 5 neonati, tutti prematuri, nati pochi giorni prima di Natale, il più ... attualitavip.myblog

